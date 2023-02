POL-MI: Seniorin im eigenen Haus überfallen

Porta Westfalica (ots) - Offenbar auf den Diebstahl von Kupfer hatten es am Mittwochmorgen zwei Personen an dem Gebäude des ehemaligen Berghotels in Hausberge abgesehen. Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte von der Polizei ein 36-jähriger Mann aus Rödinghausen und eine 37-jährige Frau aus Lübbecke auf frischer Tat an der Hauptstraße angetroffen werden. Gegen 10.20 Uhr wurden die Polizeibeamten der Wache in Porta ...

