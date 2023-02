Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Raubversuche beschäftigen Polizei

Minden (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag ist es in den Stadtteilen Kutenhausen und Hahlen zu jeweils einem versuchten Raub gekommen. Während ein Täter gefasst werden konnte, gelang dem anderen die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge betrat am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr eine männliche Person eine am Driftenweg gelegene Apotheke und führte dabei ein Messer in der Hand mit sich, welches er nicht bedrohlich einsetzte. In der Folge verlangte der Täter die Herausgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Nachdem man dieser Forderung nicht nachkam, entfernte sich der Kriminelle von Ort und Stelle. Wenig später konnte der mutmaßliche Täter, ein 20-jähriger Mindener, im Rahmen der polizeilichen Fahndung auf dem Parkplatz eines Discounters angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Messer wurde aufgefunden und sichergestellt. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht, welches er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft verlassen konnte. Auf den Heranwachsenden wartet nun die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Einen Tag später, am Donnerstag, kam es auch in einem Friseurgeschäft im Borkumweg zu einem versuchten Raub. Ein bisher unbekannter Einzeltäter betrat gegen 18.55 Uhr das Geschäft und forderte unter Vorhalt eines Messers den Erhalt der Tageseinnahmen. Dem kam der Betreiber nicht nach und konnte ihn in die Flucht schlagen. Der Täter floh schließlich über den Parkplatz eines China-Restaurants in Richtung Syltweg. Die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Prüfung von Tatzusammenhängen ist Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Der komplett dunkel bekleidete Unbekannte konnte als etwa 180 cm groß und 20 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Er trug neben einem Kapuzenpullover eine Sturmhaube, eine Jogginghose sowie ebenfalls dunkle Turn- und Handschuhe. Außerdem nahm der Geschädigte einen leichten offenbar ausländischen Akzent wahr.

Hinweise zu dem Täter werden unter Telefon (0571) 88660 von der Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell