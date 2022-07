Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßliche Gartengeräte-Diebe identifiziert - Polizei sucht Besitzer von Rasentrimmer

Paderborn

(mb) Beim Hehlen mit einem vermutlich gestohlenen Rasentrimmer sind zwei Männer (36/42) aufgefallen. Die Polizei ermittelt gegen die Tatverdächtigen wegen des Verdachts der Hehlerei und des Diebstahls von Gartengeräten. Gesucht wird noch der Besitzer eines Husqvarna Rasentrimmers.

Am letzten Freitag, 01.07.2022, tauchten nachmittags zwei Männer in einer Tankstelle an der Münsterstraße auf. Sie boten dem Tankwart einen "gebrauchten" Rasentrimmer an und hatten auch noch eine Heckenschere im Gepäck. Ein Zeuge verständigte die Polizei, da er vermutete, dass die Geräte nicht den Verkäufern gehören. Einer der Männer flüchtete mit der Heckenschere, der andere konnte von der eingesetzten Polizeistreife angetroffen werden. Woher der Rasentrimmer stammte, konnte der 42-jährige Tatverdächtige angeblich nicht sagen. Seine Personalien wurden festgestellt. Auch der zweite mutmaßliche Hehler (36) konnte identifiziert werden. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittler vermuten, dass die Tatverdächtigen für weitere Diebstähle von Gartengeräten verantwortlich sind.

Der in der Tankstelle sichergestellte Husqvarna Rasentrimmer konnte bislang keiner Diebstahlsanzeige zugeordnet werden. Deswegen fragt die Polizei: Wem gehört der Trimmer oder wer kann Angaben zum Besitzer des Geräts machen? Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Letzte Woche hatte die Polizei über die Medien die Besitzer von einer Motorfräse und einem Rasenmäher gesucht, die an der Dubelohstraße in einem Versteck aufgefunden und sichergestellt wurden (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5260949). Der Besitzer hat sich mittlerweile gemeldet. Er hatte noch keine Anzeige erstattet. Die gestohlenen Geräte wurden ihm wieder ausgehändigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn