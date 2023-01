Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Kehrig

Kehrig (ots)

Am Donnerstag, den 26.01.2023, zwischen 07:55 Uhr und 09:00 Uhr kam es in der Elztalstraße in 56727 Kehrig zu einer Verkehrsunfallflucht. Augenscheinlich wendete der bislang unbekannte Unfallverursacher sein Fahrzeug und touchierte hierbei einen am Straßenrand geparkten PKW. Der Beschuldigte entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen unter der Tel.: 02651/801-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell