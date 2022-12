Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: 11-Jähriger beim Überqueren der Straße von Pkw angefahren

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 30.11.2022, ist ein 11-Jähriger beim Überqueren der Willy-Brandt-Allee von einem Pkw angefahren worden. Der Junge trat im Vorfeld hinter einem haltenden Linienbus hervor und wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover hielt ein Linienbus gegen 17:15 Uhr an der Haltestelle "Rathaus/Bleichestraße" in Fahrtrichtung Kurt-Schwitters-Platz. Als ein 11-Jähriger hinter Bus auf die Straße trat, wurde er von einem weißen Seat Leon von rechts angefahren. Der 31-jährige Fahrer war in Richtung Friedrichswall unterwegs. Bei dem Unfall wurde der Junge schwer am Kopf verletzt und im Anschluss direkt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /desch, hgt

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell