Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung auf der L113 bei Polch - Kleinbus landet im Straßengraben - Zeugenaufruf

Polch (ots)

Am Montag, den 23.01.2023, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein Kleinbus (ohne Fahrgäste) die L 113 aus Richtung Polch kommend in Richtung Münstermaifeld. Etwa auf halber Strecke zwischen Polch und Gappenach setzte plötzlich ein nachfolgender PKW zum Überholen an. Als sich beide Fahrzeuge in etwa auf gleicher Höhe befanden, zog der PKW nach rechts, so dass der Bus nach rechts in Richtung Straßenrand ausweichen musste, um eine Kollision beider Fahrzeuge zu verhindern. In der Folge verlor der Busfahrer die Kontrolle über den Bus, verriss das Steuer, und kam beim Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. Der Bus drehte sich um 180 Grad und blieb in einem Feld liegen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ob an dem Bus ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht klar, da dieser noch aus dem Feld geborgen werden muss. Der PKW entfernte sich nach dem Vorfall in Richtung Gappenach.

Derzeit wird der Sachverhalt als Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses überholen gewertet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell