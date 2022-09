Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Ulm - Streit in Straßenbahn

Am Samstag, 27.08.2022, kam es in einer Straßenbahn in Ulm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen.

Gegen 19 Uhr kam es in der Straßenbahnlinie zwei in Ulm, an der Haltestelle Lehrer-Tal-Weg, zu einem Konflikt zwischen einem 52-Jährigen und einem 25-Jährigen. Grund hierfür war nach derzeitigen Erkenntnissen, dass der 52-Jährige wohl über eine Box laut Musik hörte. Dies störte anscheinend andere Fahrgäste. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Ältere den 25-Jährigen beleidigt und bedroht haben. Er soll außerdem die Tür der Straßenbahn blockiert haben, so dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Dann griffen offenbar zwei weitere Männer in das Geschehen ein. Sie schubsten den 52-Jährigen wohl in einem Handgemenge aus der Straßenbahn. Hierbei soll der 52-Jährige zu Boden gefallen sein. Die beiden Eingreifenden erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei Ulm (0731/1880) klärt nun den Sachverhalt. Ersten Ermittlungen nach war auch eine Frau in dieser Straßenbahn. Sie soll den Vorfall gesehen oder eventuell sogar gefilmt haben. Die Polizei bittet die Frau, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, bei der Polizei eine Aussage zu machen.

Hinweis der Polizei:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde Gewalt angetan oder es bestünden Zweifel an Ihrer Aussage. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

