POL-F: 230122 - 0101 Frankfurt-Innenstadt: Widerstand und Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) - Nach erfolgreichem Abschluss der Räumungsmaßnahmen am gestrigen Freitag, kam es in der Nacht auf Samstag zu keinen besonderen Vorkommnissen am und um den Bereich des westlichen Fechenheimer Waldes. Die Polizei ist weiterhin vor Ort und passt ihre Maßnahmen auf die Entwicklungen an. Nachdem fünf ...

mehr