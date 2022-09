POL-EN: Hattingen- Auffahrunfall auf der August-Bebel-Straße

Wetter (ots) - In der Nacht zu Samstag machte sich ein oder mehrere unbekannte Täter an geparkten Fahrzeugen zu schaffen, die in der Wilhelmstraße geparkt waren. An insgesamt acht Fahrzeugen wurde der vordere rechte Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen und beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

