Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Odelshofen - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kehl, Odelshofen (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr auf der Suche nach Zeugen. Eine 29-jährige Radfahrerin befuhr die Adelsbühnstraße von Kork aus kommend in Richtung der Legelshurster Straße. Beim Einfahren in besagte Straße kam ihr ein weißer Pkw entgegen, welcher während des Abbiegevorgangs in die Adelsbühnstraße die Kurve zu eng genommen haben soll. Zwischen der Radfahrerin und dem bislang Unbekannten kam es hierbei zur Kollision. Der ältere Mann erkundigte sich nach dem Zusammenstoß offenbar kurz bei der gestürzten Radfahrerin, ob sie sich verletzt habe, entfernte sich jedoch im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Die leicht verletzte Radfahrerin verständigte im Anschluss die Polizei. Hinweise zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher liegen bislang keine vor, lediglich, dass es sich um einen älteren Mann in einem weißen Kleinwagen gehandelt haben soll. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, dem älteren Mann oder dem Unfallfahrzeug geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0, bei den Beamten des Polizeireviers Kehl.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell