Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Rastatt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 9:30 Uhr kollidierte ein Taxi mit einem Transporter, der auf der Rauentaler Straße in Richtung Autobahn fuhr, im Kreuzungsbereich Berlin Ring/Rauentaler Straße. Bei dem Aufprall wurden die Taxi-Fahrerin sowie ein Fahrgast leicht verletzt. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach Unfallzeugen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell