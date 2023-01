Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Schwer verletzt nach Verkehrsunfall

Baden-Baden, A5 (ots)

Ein 38-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 23:40 Uhr schwer verletzt. Der Audi-Lenker befuhr die A5 in Fahrtrichtung Norden. Beim Verlassen der Autobahn auf Höhe der Anschlussstelle Rastatt-Süd geriet der Audi nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam einige Meter weiter hinter der Leitplanke auf der Seite liegend, zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch die Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund schwerer Verletzungen wurde er im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 42.000 Euro.

