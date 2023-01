Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Betrug

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben am Dienstag die Ermittlungen gegen eine bislang unbekannte Täterschaft aufgenommen. Ein 63-jähriger Mann erhielt eine SMS, in welcher sich die Unbekannten als dessen Kind ausgaben und ihn davon überzeugten, über Whatsapp in Kontakt zu treten. Im weiteren Chatverlauf kam es seitens der Betrüger zu einer Geldforderung von über 2.000 Euro. Der Mittsechziger kam dieser Aufforderung nach, im Glauben, dass es sich bei den Betrügern um das eigene Kind handle, und tätigte die Überweisung. Als er kurze Zeit später erneut eine Überweisung tätigen sollte, wurde er skeptisch und verständigte die Polizei. Im Laufe des Tages gingen bei dem Polizeirevier Offenburg weitere Meldungen über Vorfälle mit derselben Vorgehensweise ein. Nach aktuellem Erkenntnistand der Polizei erlitt jedoch der 63-Jährige als einzige Person einen finanziellen Schaden.

/lg

