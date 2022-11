POL-NOM: Versuchter Einbruch in Schreibwarenladen

Uslar (ots) - Uslar (ke) Schützenweg, 14.11.2022 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr Ein unbekannter Täter zerbrach, mit einem unbekannten Gegenstand, die Heckscheibe des ordnungsgemäß geparkten, grauen VW Touran eines 38-jährigen Uslarers. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

