Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Stromausfall durch Unfall im Umspannwerk- Vorabinformation

Kalkar (ots)

Am 07.06.2022 um 9.43 Uhr wurde der Löschzug Kalkar Mitte und die Löschgruppe Wissel zu einer verunfallten Person im Umspannwerk am Oyweg in Kalkar alarmiert.

Durch den Unfall ist in Kalkar flächendeckend der Strom und teilweise das Handynetz ausgefallen.

Die Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet Kalkar und das Gerätehaus in Till-Moyland stehen Ihnen als Anlaufpunkt zur Verfügung.

Bitte informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe.

Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe frei.

Eine weitere Pressemeldung folgt nach Abschluss des Einsatzes.

