Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Seniorenheim

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Möllenweg;

Tatzeit: 29.03.2023, 00.30 Uhr;

Mutmaßlich gewaltsam Zugang in ein Seniorenheim in Gronau haben sich Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch verschafft. Gegen 00.30 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Knall, dem sie zunächst keine Bedeutung beimaß. Als sie wenig später nachsah, fand sie eine beschädigte Hintereingangstür. Beute machten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Zu dem Geschehen am Möllenweg kam es am Mittwoch gegen 00.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

