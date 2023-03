POL-PDNR: Anrufer bezichtigt sich selbst des Drogenhandels

Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 09.03.2023, wurde in der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.15 Uhr ein Pkw BMW auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Altenkirchen, Siegener Straße, beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher kollidierte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken mit dem abgestellte Pkw BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der am geparkten Fahrzeug entstandene Sachschaden wird ...

mehr