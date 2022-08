Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Volvo beschädigt

Papenburg (ots)

Am 16. August, zwischen 17.50 Uhr und 18.10 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kirchstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beschädigt wurde ein silberner Volvo V90 an der hinteren rechten Stoßstange. Nach dem Schadenseintritt entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu Unfallbeteiligten oder dem Unfallhergang können der Polizei Papenburg telefonisch unter der 04961/9260 mitgeteilt werden.

