POL-EL: Neuenhaus - Mann nach Unfall verstorben

Herzlake (ots) - Zwischen Samstag und Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Garage an der Zuckerstraße in Herzlake. Sie demontierten den Lenker eines E-Bikes und entwendeten so den daran befindlichen Bordcomputer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 75 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

