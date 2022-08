POL-EL: Surwold - Mann von Pkw erfasst

Neuenhaus (ots) - Ein 69-Jähriger war am Dienstag gegen 19.25 Uhr auf der Prinzenstraße in Neuenhaus mit seinem Fahrrad in Richtung Hauptstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Mann im Einmündungsbereich zur Hauptstraße zu Fall. Trotzt eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

