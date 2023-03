Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Rudolf-Diesel-Straße;

Unfallzeit: 27.03.2023, 19.20 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag in Rhede. Ein 33-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit seinem Wagen auf der Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr übersah der Borkener den vorfahrtberechtigten Kraftradfahrer und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der Motorradfahrer, ebenfalls aus Borken, eine Vollbremsung durch. In dessen Folge stürzte er auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (ck)

