LPI-EF: Zigarettenautomaten gesprengt

Erfurt (ots) - Ein 44-Jähriger wählte gestern Abend in Erfurt den Notruf und kassierte am Ende selber eine Anzeige. Der Mann hatte die Polizei gerufen, da er den Diebstahl seines Fahrrads zur Anzeige bringen wollte. Vor Ort stellte sich die Situation aber ganz anders dar. Passanten hatten das Fahrrad an ein Brückengeländer gelehnt, nachdem der Mann weggelaufen war. Die Krux an der Sache: der 44-Jährige war zuvor mit über 2,6 Promille auf dem Rad gefahren. Statt eine ...

