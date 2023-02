Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230217-3: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik - Einladung für Medienvertreter

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pressekonferenz am 21. Februar um 11.30 Uhr

Am Dienstag (21. Februar) gibt die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 bekannt. Aus diesem Grund laden wir interessierte Medienvertreter herzlich ein, an der Bekanntgabe der regionalen Zahlen aus dem Rhein-Erft-Kreis teilzunehmen. Landrat Frank Rock und Abteilungsleiter Polizei, Roland Küpper, sowie Peter Kikulski, Leiter der Direktion Kriminalität, stehen Ihnen nach Bekanntgabe der Zahlen für Fragen zur Verfügung.

Die Pressekonferenz findet am Dienstag, 21. Februar 2023 um 11.30 Uhr im Raum 114 in der Bonnstraße 112 in Hürth statt.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen. (jus)

