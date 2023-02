Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230217-2: Wohnungseinbrecher hebeln mehrere Türen auf

Bergheim (ots)

Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag (16. Februar) haben bislang unbekannte Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses in Bergheim-Glessen aufgehebelt. Nachdem sie weitere Türen im Haus beschädigten, flüchteten sie. Kriminalbeamte sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 20 Uhr Zutritt zum Haus an der Rochusstraße. Nachdem Sie eine Kellertür aufgehebelt hatten, wendeten sie noch zwei weitere Male massive Gewalt an, um verschlossene Türen im Haus aufzubrechen. Hierbei richteten sie erheblichen Schaden an. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtungen.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell