POL-REK: 230216-1: Unbekannter Täter demoliert mehrere Autos und Hausfassaden - Zeugensuche

Hürth (ots) - Rettungskräfte bringen den Patienten in ein Krankenhaus Am Mittwochmorgen (15. Februar) ist der Fahrer eines Leichtkraftrads (54) bei einem Verkehrsunfall mit einem Mercedes in Hürth-Gleuel schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Patienten und brachten ihn in eine Uniklinik. Laut ersten Ermittlungen soll der Mercedesfahrer (54) gegen 5.30 Uhr auf der Wendelinusstraße in ...

