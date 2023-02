Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230215-2: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Rettungskräfte bringen den Patienten in ein Krankenhaus

Am Mittwochmorgen (15. Februar) ist der Fahrer eines Leichtkraftrads (54) bei einem Verkehrsunfall mit einem Mercedes in Hürth-Gleuel schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Patienten und brachten ihn in eine Uniklinik.

Laut ersten Ermittlungen soll der Mercedesfahrer (54) gegen 5.30 Uhr auf der Wendelinusstraße in Fahrtrichtung Hürth-Gleuel gefahren sein. Im Bereich der Anschlussstelle Gleuel soll der 54-Jährige dann nach links auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Köln abgebogen sein. Dabei sei es zum Zusammenstoß des Mercedesfahrers mit dem Leichtkraftradfahrer gekommen. Durch die Kollision sei der Rollerfahrer auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten hinzugerufene Polizisten die Wendelinusstraße bzw. die Berrenrather Straße vollständig. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell