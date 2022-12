POL-MK: Einbrecher einmal im Glück und einmal im Pech

Halver (ots) - Unbekannte Täter waren zwischen 23.12. und 26.12. an der evangelischen Kirche an der Halverstraße unterwegs. An mehreren Stellen entwendeten sie Kupferrohrelemente. Wer hat am Weihnachtswochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld gesehen? Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

