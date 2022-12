Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferdiebe unterwegs

Halver (ots)

Unbekannte Täter waren zwischen 23.12. und 26.12. an der evangelischen Kirche an der Halverstraße unterwegs. An mehreren Stellen entwendeten sie Kupferrohrelemente. Wer hat am Weihnachtswochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld gesehen? Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell