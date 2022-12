Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit in Bäckerei

Schlägereien in Disko, Kiosk und auf offener Straße

Räuberischer Diebstahl von Parfum

Iserlohn (ots)

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten gerieten am Nachmittag des Heiligabends mehrere Frauen in einer Bäckerei an der Calvinstraße aneinander. Zwei wurden hierbei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Körperverletzung. Weil er seine Freundin angebaggert haben soll, soll ein 25-jähriger Mendener einen 22-jährigen Hemeraner mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich am 25.12., gegen 4 Uhr in einer Diskothek an der Hans-Böckler-Straße. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Auf dem Theodor-Heuss-Ring kam es am 25.12., gegen 4.20 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen mehreren stark alkoholisierten Personen. Dabei soll ein 39-jähriger Iserlohner einem 28-jährigen Iserlohner ins Gesicht getreten haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am 2. Weihnachtsfeiertag, um 23.20 Uhr. In und vor einem dortigen Kiosk kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa zehn Personen. Dabei sollen Flaschen geworfen worden sein. Ein 20-jähriger Iserlohner soll sich mit Pfefferspray und einem Klappmesser zur Wehr gesetzt haben. Polizeibeamte trafen auf eine aufgeheizte Stimmung. Der Tatverdächtige legte auf Ansprache die Waffen nieder und wurde gefesselt. Vor Ort klagten mehrere Verletzte über Augenreizungen, die jedoch nicht behandelt werden mussten. Während der Sachverhaltsaufnahme fuhr ein PKW mit einem 49-jährigen Iserlohner vor. Er war mit einer Machete bewaffnet und wurde durch Polizeibeamte überwältigt. Hintergrund soll eine vorangegangene Bedrohung zum Nachteil des 20-Jährigen gewesen sein. Polizeibeamte stellten die Waffen sicher und leiteten mehrere Strafverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz ein.

Einbrecher hebelten in der Nacht zu heute die Eingangstür eines Geschäfts an der Osemundstraße auf. Aus dem Büro entwendeten sie einen Tresor. Sie hinterließen Sachschaden. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Ein Ladendetektiv einer Parfümerie auf der Wermingser Straße, hat am 23.12., gegen Mittag, einen 45-jährigen Iserlohner beim Diebstahl von Parfum erwischt. Als er ihn ansprach, schubste der mutmaßliche Dieb seinen Entdecker und versuchte zu flüchten. Gemeinsam mit einem Passanten hielt man den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er Ladendetektiv wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell