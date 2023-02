Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230214-2: Falsche Handwerker stahlen Bargeld und Wertgegenstände - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Täter erschlichen sich mit Lüge Zutritt zum Haus einer Seniorin

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die sich mit einer dreisten Lüge am Montagvormittag (13. Februar) Zutritt zu dem Haus einer Pulheimerin verschafft und Wertgegenstände entwendet haben. Einer der Verdächtigen sei 50 bis 60 Jahre alt, groß und von breiter Statur. Er habe zur Tatzeit Handwerkerkleidung getragen. Sein Komplize sei etwa 40 Jahre alt, schmächtig, zwischen 170 und 180 Zentimetern groß und habe Alltagskleidung getragen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen klingelte der falsche Handwerker in Arbeitskleidung gegen 10.30 Uhr mehrfach an der Tür des Hauses an der Siegstraße. Als die Seniorin die Tür geöffnet habe, soll der Unbekannte behauptet haben, dass ihr Dach repariert werden müsse. Die Bewohnerin sei mit dem angeblichen Dachdecker auf den Speicher des Hauses gegangen, als eine weitere Person an der Türe geklingelt habe. Sie sei zur Haustür gegangen, während der angebliche Handwerker im oberen Bereich des Hauses blieb. Die Anwohnerin habe die Haustür geöffnet. Dort soll dort ein weiterer Mann gestanden haben, der sich als Kollege des angeblichen Dachdeckers ausgab. Während die Seniorin mit dem Komplizen im unteren Bereich des Hauses war, habe sie Geräusche aus der oberen Etage des Hauses gehört. Wenige Minuten später sollen die Verdächtigen das Haus gemeinsam verlassen haben.

Kurze Zeit später stellte die Pulheimerin fest, dass Wertgegenstände und Bargeld fehlten. Die Geschädigte alarmierte die Polizei.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät:

Die Tür bleibt zu! Lassen Sie keinen Fremden in ihre Wohnung. Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch. Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet! Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen sich den Arbeitseinsatz bestätigen.

Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Über den Notruf "110" der Polizei erhalten Sie rund um die Uhr schnelle Hilfe. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einer verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell