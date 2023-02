Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230214-3: Dank Zeugenhinweis: Katalysatordiebstahl verhindert

Brühl (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei noch unbekannten Verdächtigen

Dank einer aufmerksamen Zeugin (52) haben Polizisten am späten Montagabend (13. Februar) einen Mann (23) und eine Frau (35) in Brühl gestellt. Den beiden wird ein versuchter Katalysatordiebstahl vorgeworfen. Zudem fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach zwei weiteren Personen, die an dem versuchten Diebstahl beteiligt gewesen sein sollen. Einer der Unbekannten habe laut Zeugenaussage eine dunkle Jacke mit heller Kapuze getragen. Der andere Flüchtige soll mit einer dunklen Jacke und einer Wollmütze bekleidet gewesen sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen geben können. Diese nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 23.30 Uhr alarmierte die 52-Jährige die Polizei. Sie habe beobachtet, wie sich der 23-Jährige und zwei weitere Personen verdächtig zwischen mehreren Autos in der Langenackerstraße aufgehalten haben. Die 35-Jährige soll währenddessen in einem VW Golf gesessen haben. Als Passanten sich den drei Personen näherten, soll sie die Lichthupe des Autos betätigt haben. Hinzugerufene Polizisten stellten die Personalien des 23-Jährigen und der Autofahrerin fest.

Die Uniformierten sicherten die Spuren am Tatort. Am Katalysator eines Volvos entdeckten sie frische Schnittspuren. Zudem fanden sie einen Rohrschneider sowie einen Handschuh in einem Gebüsch. Die Ermittlungen dauern an. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell