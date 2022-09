POL-BO: Zwei Verletzte (45, 23) nach Verkehrsunfall in Witten

Herne (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Herne-Sodingen sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Einbrecher verschafften sich am Dienstag, 27. September, im Zeitraum zwischen 10 und 10.45 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug Zugang zu einer Wohnung an der Mont-Cenis-Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten ...

