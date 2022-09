POL-BO: Ladendiebstahl in Wanne - Tatverdächtiger verletzt auf seiner Flucht eine Angestellte (42) und einen Passanten (78)

Herne (ots) - Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Berliner Straße 12 in Herne-Wanne konnte die Polizei zwei Tatverdächtige (37 und 21, aus Herne) vorläufig festnehmen. In den frühen Morgenstunden des 26. September gegen 2.10 Uhr schlugen die Einbrecher mit einem ausgehobenen Gullideckel eine Scheibe ein und verschafften sich Zutritt zum Supermarkt. ...

