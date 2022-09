POL-BO: Einbruch in Supermarkt - Polizei nimmt zwei Herner vorläufig fest

Herne (ots) - Am Freitag, 23. September gegen 12.50 Uhr, wurde ein fünfzehnjähriger Teenager aus Recklinghausen an der Funkenbergstraße / Baumstraße in Herne geschlagen und beraubt. Gleich drei noch nicht ermittelte Männer griffen den Schüler an. Einer der Kriminellen hielt ihm ein Meser an den Hals, die beiden Mittäter versetzten im nacheinander einen Hieb mit ...

