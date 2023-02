Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230215-4: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hürth (ots)

Ein Atemalkoholvortest zeigte bei dem Autofahrer einen Wert von mehr als 0,5 Promille

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (14. Februar) in Hürth ist ein Fahrradfahrer (48) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war der 48-Jährige gegen 16.15 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Fahrradweg der Bonnstraße in Fahrtrichtung Hürth unterwegs. Zeitgleich habe ein Autofahrer (64) beabsichtigt von dem Parkplatz eines Getränkemarkts auf die Bonnstraße zu fahren. In Höhe der Einfahrt kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Zweiradfahrer und dem Mercedes. Der 48-Jährige stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den Unfall auf. Der Autofahrer gab dabei an Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe bei dem 64-Jährigen an, die ein Arzt wenig später in einem Krankenhaus entnahm. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell