Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230217-1: Erstinformationen zu Weiberfastnacht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Geschädigter nach gefährlicher Körperverletzung im Krankenhaus

In der Zeit von Donnerstag (16. Februar) 9 Uhr bis zum heutigen Freitag (17. Februar) 6 Uhr zählte die Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr als 40 Einsätze mit Bezug zu Karneval. Dabei erteilten Beamte nach derzeitigem Stand 14 Platzverweise und mussten sieben Personen in Gewahrsam nehmen.

Die Polizei rückte insgesamt wegen sechs Schlägereien aus. Unter anderem in einem Fall der gefährlichen Körperverletzung in Kerpen am Donnerstagabend. Dort sollen zwei Tatverdächtige (18, 20) einen Mann (36) geschlagen und getreten haben. Der 36-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Nach derzeitigem Sachstand sei es gegen 19.45 Uhr vor einer Gaststätte in der Stiftsstraße zu einem Streit zwischen den beiden Beschuldigten und dem Geschädigten gekommen. Zeugen haben beobachtet, wie der 20-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen habe. Daraufhin sei der Angegriffene zu Boden gefallen. Der 18-Jährige soll den noch am Boden liegenden Geschädigten nach Zeugenangaben zweimal gegen den Kopf getreten haben. Nach der Auseinandersetzung seien die beiden Angreifer geflüchtet. Aufmerksame Zeugen stoppten die Flucht der Tatverdächtigen, sodass Polizisten wenig später die Personalien der mutmaßlichen Schläger feststellen konnten.

Ein Atemalkoholtest bei beiden Beschuldigten zeigte jeweils einen Wert von über 1,5 Promille an. Hinzugerufene Polizisten ordneten die Entnahme von Blutproben an. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die dargestellten Zahlen können sich noch verändern. Sie stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis eingehen können beziehungsweise, dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen. Eine abschließende Bewertung ist häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt und nach weiteren Ermittlungen möglich. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell