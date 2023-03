POL-BOR: Heiden - Einbrecher drohen mit Werkzeug

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Wagenfeldstraße; Tatzeit: 28.03.2023, zwischen 14.30 Uhr und 19.50 Uhr; In einem Mehrfamilienhaus haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt die Tür zu einem Kellerraum aufgehebelt. Die Tat ereignete sich an der Wagenfeldstraße. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ck) Kontakt für ...

mehr