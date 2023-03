POL-BOR: Legden - Fahrradfahrer flüchtet verärgert

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring; Tatzeit: zwischen 27.03.2023, 17.20 Uhr, und 28.03.2023, 07.00 Uhr; In ein Bürogebäude eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Die Einbrecher machten sich an einer Tür zu schaffen, um in die Räumlichkeiten am Theodor-Heuss-Ring zu gelangen. Angaben über eine mögliche Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die ...

