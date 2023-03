Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Verdächtiges Fahrzeug flüchtet

Geldautomatensprengung verhindert?

Borken-Weseke (ots)

Einsatzort: Borken-Weseke, Ortskern; Einsatzzeit: 29.03.2023, 01.35 Uhr;

Sieben Geldautomatensprengungen im Kreis Borken im Laufe der ersten drei Monate des Jahres 2023 - immer nachts - immer hochmotorisierte Autos - immer mehrere Täter und immer Flucht mit sehr hoher Geschwindigkeit.

In der Nacht zum Mittwoch konnte die Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Tat verhindern. Im Rahmen der gezielten Überwachung und Präsenz fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 01.35 Uhr im Weseker Ortskern ein dunkler A-Klasse Mercedes AMG mit deutschen Kennzeichen auf, in dem mindestens zwei Männer saßen. Der Pkw flüchtete sofort mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Grenze und weiter in Richtung Niederlande. Er konnte im Rahmen der Verfolgung und Fahndung, in die auch die niederländische Polizei eingebunden war, nicht mehr angetroffen werden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist ein Zusammenhang mit den Geldautomatensprengungen sehr wahrscheinlich. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell