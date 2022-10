Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Möhringen (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Donnerstag (11.10.2022 bis 13.10.2022) in Mehrfamilienhäuser an der Kienbachstraße und dem Freytagweg eingebrochen. An der Kienbachstraße hebelten die Täter am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr die Terrassentür einer Parterrewohnung auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Sie stahlen Schmuckgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Am Freytagweg hebelten sie zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagmittag ebenfalls die Terrassentür einer Parterrewohnung auf. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

