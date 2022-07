Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Gartenmobiliar in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Im Wohlder Weg in Wildeshausen wurde von zwei benachbarten Grundstücken am Sonnabend, 16.07.2022, zwischen 03:00 und 07:00 Uhr Gartenmobiliar entwendet. In einem Fall handelt es sich um eine ursprünglich an der Hauswand stehende Holzbank, in dem anderen um eine rollfähige Kunststoff-Box zur Aufbewahrung von Gartenstuhlauflagen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-941115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell