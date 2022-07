Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierte Fahrzeugführer in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 16.07.2022, wurde ein 23jähriger Mann aus Wilhelmshaven gegen 05:45 Uhr auf dem Heideweg in Dötlingen am Steuer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer, der merklich unter Alkoholeinfluss stand, ergab ein entsprechender Test eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille. Gegen den 23jährigen, dem eine Blutprobe entnommen wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ebenfalls alkoholisiert war ein 46-jähriger Fahrzeugführer, der mit dem Pkw auf dem Kirchweg in Dötlingen von der Polizei am Sonntag, 17.06.2022, gegen 00:00 Uhr kontrolliert wurde. Nachdem ein Test eine Atemalkoholkonzentration von 1,83 Promille ergeben hatte, erfolgte auch hier eine Blutentnahme. Einen Führerschein konnte der 46-jährige Dötlinger übrigens nicht mehr vorlegen; dieser war bereits am vergangenen Wochenende von Polizei wegen eines gleichgelagerten Sachverhaltes beschlagnahmt worden.

