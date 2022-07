POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall in Adelheide

Delmenhorst (ots) - In der Einfahrt des Wesertunnels kam es am Donnerstag, 14. Juli 2022, gegen 19:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, durch den ein Pkw mit der Tunnelwand kollidierte. Ein 22-jähriger Braker befuhr mit einem Volvo die B437 von der Autobahn 27 kommend in Richtung Wesermarsch. Eingangs des Wesertunnels wollte er den VW eines 40-Jährigen aus dem Landkreis ...

