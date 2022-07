POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizeidienststelle in Wildeshausen nun auch mit dem Bürgerbus erreichbar

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 14. Juli 2022, gegen 16:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt. Ein 74-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr mit einem Mercedes die B437 in Richtung B212. In Höhe des Parkplatzes 'B437 Süd' ...

