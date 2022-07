Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der B437 in Stadland

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 14. Juli 2022, gegen 16:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Ein 74-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr mit einem Mercedes die B437 in Richtung B212. In Höhe des Parkplatzes 'B437 Süd' kollidierte der Pkw mit dem sogenannten Anpralldämpfer in der Zufahrt des Parkplatzes. Dabei handelt es sich um eine Schutzeinrichtung, die an schnell befahrenen Straßen errichtet wird, um im Falle eines Aufpralls die Energie der Fahrzeuge aufnehmen zu können. Der 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mercedes, der nicht mehr fahrbereit war, und dem Anpralldämpfer entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 23.000 Euro. Die Zufahrt des Parkplatzes musste zudem gereinigt werden, da diese durch Betriebsmittel verunreinigt war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell