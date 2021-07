Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis

Mühlhausen-Rettigheim: Pressemitteilung Nr. 2 zu Fahrradunfall in Mühlhausen-Rettigheim

Rhein-Neckar-Kreis / Mühlhausen-Rettigheim (ots)

Nach ersten Ermittlungen der Beamten der Autobahnpolizei Walldorf befuhr eine 38-jährige Radfahrerin die Malscher Straße in Richtung Ortsmitte Rettigheim. Kurz vor der Einmündung Silcherstraße kam sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern, im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im Bereich der dortigen Bordsteinkante zu Boden. Hierbei zog sich die 38-Jährige, die bei dem Unfall keinen Schutzhelm trug, schwere Kopfverletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung, durch einen Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik verbracht. Das nahezu unbeschädigte Fahrrad der Verunfallten wurde sichergestellt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell