Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannte Personen randalieren auf dem Gelände des Kirchengemeindehauses in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben auf dem Gelände des Kirchengemeindehauses in Großenkneten randaliert und Sachschäden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, zwischen 19.30 und 19.40 Uhr, beschädigten sie die Bewegungsmelder an der Toilette am kirchlichen Gemeindehaus in der Straße Markt. Die Bewegungsmelder wurden durch Feuer unbrauchbar gemacht. Weiterhin nahmen sie einen Spiegel in der Herrentoilette von der Wand genommen und warfen diesen zu Boden. Die Schadenshöhe wurde mit 250 Euro angegeben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04435/973850 mit der Polizei Großenkneten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell