POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Lemwerder

Delmenhorst (ots) - Ein Mann ohne Fahrerlaubnis hat am Donnerstag, 14. Juli 2022, 09:15 Uhr einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht. Der 24-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Kleinwagen die Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst und musste vor einer roten Ampel halten. Anschließend verwechselte Kupplungs- ...

mehr