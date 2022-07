Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einschleichdiebstahl in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Seniorin aus Schwei wurde am Mittwoch, 13. Juli 2022, von bislang unbekannten Personen bestohlen.

Gegen 13:00 Uhr klopfte ein Mann an einer Tür des Hauses in der Lindenstraße und gab sich als Paketbote aus. Dieser Mann verwickelte die 82-Jährige in ein Gespräch und lockte sie unter einem Vorwand auf ein Nachbargrundstück. Diese Ablenkung nutzte ein weiterer Täter und schlich sich durch die offenstehende Terrassentür in die Wohnung. Dort durchsuchte der Täter mehrere Schränke. Wertvolle Gegenstände wurden nicht erlangt.

Als der echte Paketbote erschien, entfernten sich die Täter. Der Täter, der die Frau ablenkte, wird wie folgt beschrieben:

- etwa 35 bis 40 Jahre alt, - etwa 180 cm groß, - schlanke Statur, - kurze, dunkle Haare - dunkle Hose, helles Hemd mit Muster - schwarze Sonnenbrille

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell