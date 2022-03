Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Wohnung eingebrochen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Dienstag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gaswerkstraße. Der Unbekannte hebelte offenbar die Eingangstüre auf und gelangte so ins Innere, wo er sämtliche Behältnisse öffnete. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Langfinger Schmuck im Wert von etwa 300 Euro. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell